Новый парень Клавы Коки об их романе: «Не могу поверить, что эта мечта стала реальностью»

В недавнем интервью Александр Поверин, который стал победителем шоу «Сердце Клавы», рассказал о том, как сейчас складывается его жизнь после проекта. Конечно же, особую роль в этих переменах сыграла новая девушка молодого человека — певица Клава Кока. По словам Саши, если отбросить важный этап в личной жизни, то можно сказать, что он столкнулся с кардинальными переменами. Самое главное, как выразился возлюбленный Клавы Коки, изменилось отношение к людям.
Все эти перемены связаны в основном с творчеством и воплощением давней мечты стать актером. Но на первом месте, по словам жениха поп-дивы, создание крепкой семьи. Поверин дал понять, что всегда мечтал найти такую добрую девушку с веселым нравом и правильными ценностями.
«И иногда не могу поверить, что эта мечта стала реальностью», — отметил возлюбленный Клавы Коки.
Кстати, Александр Поверин начал сотрудничать с Black Star.
По материалам The Voice