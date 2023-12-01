Новый парень Клавы Коки об их романе: «Не могу поверить, что эта мечта стала реальностью»

В недавнем интервью Александр Поверин, который стал победителем шоу «Сердце Клавы», рассказал о том, как сейчас складывается его жизнь после проекта. Конечно же, особую роль в этих переменах сыграла новая девушка молодого человека — певица Клава Кока. По словам Саши, если отбросить важный этап в личной жизни, то можно сказать, что он столкнулся с кардинальными переменами. Самое главное, как выразился возлюбленный Клавы Коки, изменилось отношение к людям.