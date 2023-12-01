Отец сыновей-двойняшек Юли Ефременковой из «Дома-2» о новой спутнице: «Знакомы одну неделю»

Мондезиру то и дело приписывают новые романы после бурного расставания с экс-возлюбленной Юлией Ефременковой, которая родила ему сыновей-близнецов Кристиана и Даниэля. Бывшая избранница брутального красавчика разрывается между двумя городами: большую часть времени Юля проводит в Москве, так же она говорила о намерении купить недвижимость в Краснодаре, куда часто приезжает. В одну из таких поездок, возвращаясь с детьми в столицу, Ефременкова даже попала в ДТП на трассе, заявив, что серьезных ушибов никто не получил. Юлия отделалась легким испугом за детей.
Пока Ефременкова привыкает к жизни матери-одиночки, ее бывший возлюбленный появляется на публике с новыми красотками. Так, Мондезира увидели в компании еще одной звезды «Дома-2» — Марии Бухун. Поклонники уже оценили свежие кадры с участием молодых, на которых эффектная блондинка прижимается к Мондезиру. Позже экс-возлюбленный Юлии Ефременковой рассказал о том, как относится к новой спутнице. Оказывается, они совсем недавно познакомились. Мондезир находит девушку вполне привлекательной.
«Мы с Машей знакомы одну неделю, и да, соглашусь, она милая», — отметил экс-возлюбленный Юлии Ефременковой.