Отец сыновей-двойняшек Юли Ефременковой из «Дома-2» о новой спутнице: «Знакомы одну неделю»

Мондезиру то и дело приписывают новые романы после бурного расставания с экс-возлюбленной Юлией Ефременковой, которая родила ему сыновей-близнецов Кристиана и Даниэля. Бывшая избранница брутального красавчика разрывается между двумя городами: большую часть времени Юля проводит в Москве, так же она говорила о намерении купить недвижимость в Краснодаре, куда часто приезжает. В одну из таких поездок, возвращаясь с детьми в столицу, Ефременкова даже попала в ДТП на трассе, заявив, что серьезных ушибов никто не получил. Юлия отделалась легким испугом за детей.