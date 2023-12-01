Любовница Абдулова: «Он сказал, что никогда не женится на мне»

Бывшая любовница знаменитого актера Александра Абдулова Лариса Штейнман заявила, что очень любила артиста. Но, конечно, ей было некомфортно находиться в статусе возлюбленной, не жены.

«Когда я поняла, что влюбилась, то первое, что он мне сказал: «Я на тебе никогда не женюсь. Я тогда надела белое платье, купила цветы, намекнула ему, но он отрезал», — рассказала женщина в программе «Прямой эфир».