Бывшая любовница Александра Абдулова собралась уйти в монастырь

Бывшая любовница знаменитого актера Александра Абдулова Лариса Штейнман долгие годы вела роскошную жизнь во Франции. Но недавно женщина тайно вернулась в Россию, чтобы уйти в монастырь.
«Моя мама слегла с болезнью Паркинсона и деменцией, недавно умерла в психиатрической клинике, поэтому у меня сейчас такое состояние», — начала рассказывать Лариса в программе «Прямой эфир».
Штейнман при этом подчеркнула, что с мамой своего бывшего возлюбленного Абдулова она не знакомила, а с папой — да. По ее словам, мужчина очень уважал артиста.
«Он сказал мне, чтобы я никогда его не ругала. А я могла крикнуть за то, что чрезмерно пил», — поведала Лариса.
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