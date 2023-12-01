Бывшая любовница Александра Абдулова собралась уйти в монастырь

Штейнман при этом подчеркнула, что с мамой своего бывшего возлюбленного Абдулова она не знакомила, а с папой — да. По ее словам, мужчина очень уважал артиста.

«Он сказал мне, чтобы я никогда его не ругала. А я могла крикнуть за то, что чрезмерно пил», — поведала Лариса.

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