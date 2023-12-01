Айза заявила, что бывшая жена Гуфа хочет вернуть его после развода

Бывшая жена Гуфа Айза сообщила, что еще одна экс-супруга рэпера Юлия Королева хочет вернуть его, несмотря на недавний развод. При этом телеведущая подчеркнула, что состояние Долматова ее пугает, ему срочно нужна помощь.
«Я совершенно не знаю, что может произойти с Лешей в любую секунду… Предчувствие мое меня пугает!» — написала она в соцсетях.
Гуф сейчас находится в Таиланде, куда прилетели его бывшая семья отдыхать. Рэпер решил, что ему надо отобрать дочь Тину у Юлии, и ищет их по всему острову. Королева прячется, в соцсетях пишет, что ей страшно.
Айза настаивает, что Алексею нужна сиделка, он может что-то плохое совершить.
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