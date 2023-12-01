Айза заявила, что бывшая жена Гуфа хочет вернуть его после развода

Гуф сейчас находится в Таиланде, куда прилетели его бывшая семья отдыхать. Рэпер решил, что ему надо отобрать дочь Тину у Юлии, и ищет их по всему острову. Королева прячется, в соцсетях пишет, что ей страшно.

Айза настаивает, что Алексею нужна сиделка, он может что-то плохое совершить.

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