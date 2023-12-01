Люся Чеботина намекнула, что не уходила от Юркисса

При этом Чеботина удивилась, почему к их паре у народа такой интерес. Люся подчеркнула, что кто-то пытается ее вывести из равновесия, но она не сдастся.

При этом в Сети ходят слухи, что у Чеботиной случились недопонимания с отцом Юркисса Владимиром Киселевым. Но официально версия пока не подтверждается.

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