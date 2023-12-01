Люся Чеботина намекнула, что не уходила от Юркисса

Известная певица Люся Чеботина всячески намекает, что не расставалась с певцом Юркиссом. Артистка заявила, что статьи про это пишут или заказывают люди, которым она лично не нравится.
«У нас такая ситуация, которую я бы не хотела рассказывать — это мое личное. Есть какой-то дым… Я вижу, как кому-то очень сильно мы не нравимся», — заявила она в подкасте «Ниче Святого».
При этом Чеботина удивилась, почему к их паре у народа такой интерес. Люся подчеркнула, что кто-то пытается ее вывести из равновесия, но она не сдастся.
При этом в Сети ходят слухи, что у Чеботиной случились недопонимания с отцом Юркисса Владимиром Киселевым. Но официально версия пока не подтверждается.
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