Ляйсан Утяшева о словах Ирины Винер в свой адрес: «Я с ней согласна!»

Бывшая чемпионка по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева прокомментировала довольно жесткие слова Ирины Винер в свой адрес. Именитый тренер сообщила, что девушка не была лучшей, но таковой всегда себя считала. Также между строк ее назвала «слабаком».
При этом Утяшева заявила, что согласна с ее словами. Говорит, что старалась изо всех сил.
«Я бы сама себе так же сказала, что я слишком много тренировалась. А так это по-прежнему мой лучший друг», — отметила Ляйсан в шоу «Влобушкинъ».
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