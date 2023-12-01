Ляйсан Утяшева о словах Ирины Винер в свой адрес: «Я с ней согласна!»

При этом Утяшева заявила, что согласна с ее словами. Говорит, что старалась изо всех сил.

«Я бы сама себе так же сказала, что я слишком много тренировалась. А так это по-прежнему мой лучший друг», — отметила Ляйсан в шоу «Влобушкинъ».

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