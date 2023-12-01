Анна Седокова оценила новую форму Филиппа Киркорова: «Как похудел! Даже больше, чем я»

Певица Анна Седокова после участия в шоу «Последний герой. Остаться семьей» похудела почти на 10 кг. Сейчас ее вес составляет 67 кг. И певица переживает, что все узнали об этом, и теперь она стала заложницей своих новых цифр.
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Однако даже такие достижения, по ее мнению, меркнут на фоне поп-короля. Звезда восхитилась похудевшим Филиппом Киркоровым, о чем заявила телеграм-каналу «Звездач».
«Как похудел Киркоров! Даже больше, чем я. Смотрите, идет», — воскликнула удивленная артистка.
Это Седокова произнесла на красной дорожке премии «Золотой граммофон», когда певец попался ей на глаза. Правда, Киркоров не участвовал ни в каких реалити. Бывший муж Аллы Пугачевой доверился пластическому хирургу Тимуру Хайдурову, о чем не скрывал. И остался очень доволен результатом.