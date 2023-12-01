Анна Седокова оценила новую форму Филиппа Киркорова: «Как похудел! Даже больше, чем я»

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Однако даже такие достижения, по ее мнению, меркнут на фоне поп-короля. Звезда восхитилась похудевшим Филиппом Киркоровым, о чем заявила телеграм-каналу «Звездач».

«Как похудел Киркоров! Даже больше, чем я. Смотрите, идет», — воскликнула удивленная артистка.

Это Седокова произнесла на красной дорожке премии «Золотой граммофон», когда певец попался ей на глаза. Правда, Киркоров не участвовал ни в каких реалити. Бывший муж Аллы Пугачевой доверился пластическому хирургу Тимуру Хайдурову, о чем не скрывал. И остался очень доволен результатом.