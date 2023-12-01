Анна Хилькевич после отдыха с дочкой пожаловалась: «Я устала быть мамой»

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич разоткровенничалась с подписчиками в Сети. Звезда призналась, что у нее не совпали ожидания с реальностью, когда она взяла с собой семилетнюю дочку Арианну в отпуск. Вместе они посетили Париж, но девочка повела себя не так, как хотелось маме. Капризы, недовольства, срывы планов — это было не то, на что рассчитывала Хилькевич.
«Во время поездки во Францию ловила себя на мысли, что я устала быть мамой. Как было бы проще поехать одной, делать, что хочу, гулять, сколько хочу, а ребенок хнычет, устает, хочет то играть, то есть, то спать», — высказалась звезда.
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Хилькевич признала, что быть мамой тяжело. Только актриса подчеркнула при этом, что в нашем обществе не принято это транслировать — иначе навешают ярлык «плохая мать». Добавим, что у Анны есть еще 5-летняя дочка Мария.