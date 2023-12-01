Анна Хилькевич после отдыха с дочкой пожаловалась: «Я устала быть мамой»

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич разоткровенничалась с подписчиками в Сети. Звезда призналась, что у нее не совпали ожидания с реальностью, когда она взяла с собой семилетнюю дочку Арианну в отпуск. Вместе они посетили Париж, но девочка повела себя не так, как хотелось маме. Капризы, недовольства, срывы планов — это было не то, на что рассчитывала Хилькевич.

«Во время поездки во Францию ловила себя на мысли, что я устала быть мамой. Как было бы проще поехать одной, делать, что хочу, гулять, сколько хочу, а ребенок хнычет, устает, хочет то играть, то есть, то спать», — высказалась звезда.