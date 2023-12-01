Гузеева с Харламовым дрались в фильме по-настоящему: «Ты меня не жалей! Толкай так, как бы ты двинул обидчику»

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Но все недомолвки и подозрения пропали, как только артисты начали вместе работать. В комедии они исполнили роли тещи и зятя, причем Гузеева снималась в драках и потасовках лично, без дублеров — билась головой о спинку кровати, залезала под кровать, и потом ее оттуда волокли за ноги…

А в сценах драк с Харламовым актриса даже просила коллегу, чтобы он не стеснялся. Об этом рассказал режиссер фильма Аскар Узабаев.