Гузеева с Харламовым дрались в фильме по-настоящему: «Ты меня не жалей! Толкай так, как бы ты двинул обидчику»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева снялась в комедии «Теща» с Гариком Харламовым. Такая коллаборация стала полным сюрпризом для поклонников, ведь публика давно следит за «противостоянием» звезд, которые до фильма знакомы лично не были. Шоумен высмеивал перлы Гузеевой в «Давай поженимся!», она это принимала близко к сердцу и считала, что он за что-то ее ненавидит.
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Но все недомолвки и подозрения пропали, как только артисты начали вместе работать. В комедии они исполнили роли тещи и зятя, причем Гузеева снималась в драках и потасовках лично, без дублеров — билась головой о спинку кровати, залезала под кровать, и потом ее оттуда волокли за ноги…
А в сценах драк с Харламовым актриса даже просила коллегу, чтобы он не стеснялся. Об этом рассказал режиссер фильма Аскар Узабаев.
«Мы подумали, что нужно позвать каскадеров. И вновь Лариса сказала: «Нет, не надо!» Так что в этой сцене Гарик и Лариса все делают сами: друг друга толкают, бьют, кидают. Более того, Лариса перед каждым дублем говорила Гарику: «Ты меня не жалей! Толкай так, как бы ты двинул обидчику в реальной жизни», — рассказал Узабаев сайту «7 дней».