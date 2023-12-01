Агата Муцениеце пешком пришла в Россию из Латвии

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Как происходит возвращение актрисы в Россию, она показала своим подписчикам. Вместе с детьми от Павла Прилучного Агата долго шла от одного пункта пропуска до другого.

«Вот так и живем! Топаем через границу!» — подписала кадр актриса.

При этом, в кадре Агата много говорила, но что именно, так и осталось тайной: звук заглушила музыкой. К слову, в Латвию актриса ездила к родным, а также сделать сыну Тимофею паспорт.