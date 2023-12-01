Любовь Успенская рассказала, как нетрезвой выступала на корпоративе: «Я вышла и упала»

Певица Любовь Успенская вспомнила свой самый постыдный корпоратив. Звезда призналась, что это было в новогодние дни несколько лет назад. Причем за ночь ей предстояло объехать несколько вечеринок, и везде наливали. Отказываться от гостеприимства артистка не стала и везде пригубила.
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Когда дошла очередь до четвертого корпоратива, в Барвихе перед солидной публикой, стоять на ногах Успенская уже не могла.
«Меня привезли, и я вообще не в состоянии была. Организаторы говорили: «Боже мой, как она будет петь?» И меня просто поставили. Помню, это было в Барвихе, сидели мужики, и я включила Успенскую. А после этого я вышла и упала», — рассказала звезда сайту Passion.