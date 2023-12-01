Зепюр Брутян показала подросшего сынишку от Павла Прилучного с прической, как у папы

Самому младшему сынишке Павла Прилучного, рожденному во втором браке с актрисой Зепюр Брутян, в ноябре исполнилось 7 месяцев. Малыш Микаэль растет не по дням, а по часам, радует маму с папой своими новыми навыками и достижениями, а теперь еще и стал носить прическу, как у отца.