Самому младшему сынишке Павла Прилучного, рожденному во втором браке с актрисой Зепюр Брутян, в ноябре исполнилось 7 месяцев. Малыш Микаэль растет не по дням, а по часам, радует маму с папой своими новыми навыками и достижениями, а теперь еще и стал носить прическу, как у отца.
Зепюр Брутян показала подросшего сынишку от Павла Прилучного с прической, как у папы. Фото: соцсети З. Брутян
Напомним, что для Прилучного ребенок от Брутян стал третьим. В браке с Агатой муцениеце он стал отцом Тимофея и Мии, которые уже ходят в школу.
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Густую шевелюру сына показала Зепюр Брутян у себя в соцсети. Актриса снимала малыша со спины, так как не спешит показывать его личико. И заметно, что растительностью на голове мальчик обязан папе. Более того, брюнет «носит» укладку, как у него.