Гарик Харламов – про конфликт с Михаилом Галустяном: «Я не избегаю общения»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

В интервью Starhit Гарик Харламов объяснил, что общение с Галустяном у него сократилось не потому, что между ними случился конфликт. Это произошло на фоне общей загруженности. Мол, у Михаила большой объем проектов, у него самого — полтора десятка в этом году. И они отнимают не только время, но и силы, причем настолько, что даже со своей собакой он погулять не может.

«К Мише я прекрасно отношусь, иногда бывает так, что приходится через интервью отправлять послание: «Миша, я с удовольствием готов с тобой пообщаться в любой момент, только надо его найти, когда и у тебя, и у меня не будет съемок!» Я не избегаю общения, у нас нет конфликтов, по крайней мере, я о них не знаю! Так что, Миша, давай общаться!» — обратился шоумен к коллеге.

По той же причине Харламов практически не пересекается с Батрутдиновым. Раньше они были не разлей вода, теперь же у них разные проекты и съемки. Поэтому они стали реже видеться.