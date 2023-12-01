Психолог Степанова объяснила ситуацию с подарками Омарова для его новой возлюбленной: «Презенты ей дарит не Курбан, а Бородина»

Блогер и экс-муж Ксении Бородиной Курбан Омаров очень быстро после развода с телеведущей нашел новую любовь. Ею стала юная Валерия, которая на 20 лет младше него. Он знакомил подписчиков с ней фрагментами, сначала показывая только руки, затем со спины. Сейчас пара давно не скрывается, живет на две страны — Россию и Арабские Эмираты, зарабатывает на соцсетях, а также он — как риэлтор, она — на косметологии.

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Омаров любит демонстрировать в Сети, какими роскошными подарками он щедро одаривает свою молодую красотку. Девушка млеет от такого внимания, подписчики восторгаются, хейтеры — укоряют, что Бородину он так не баловал.