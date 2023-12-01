Елена Воробей про отношения с Евгением Гором, экс-мужем Надежды Бабкиной: «Это больше, чем любовь»

Елена Воробей. Фото: Global Look Press

Они вместе с начала года.

Пародистка Елена Воробей раскрыла, что ее связывает на самом деле с Евгением Гором, экс-гражданским мужем Надежды Бабкиной. В этом году вокруг их с певцом пары возникли слухи, что их связывают романические отношения. 

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Сама Воробей подчеркивает в интервью, что связь у нее с Гором больше чем любовная. И рассказала, с чего все началось.

«С Женей у нас — творческий союз, а это для меня больше чем любовь. Союз этот, можно сказать, появился «под покровом ночи», — поведала артистка.

Оказалось, что Воробей сильно впечатлило выступление Гора в шоу «Три аккорда» в феврале 2023 года. Он исполнил тогда романс «Спокойной ночи, господа!». И настолько проникновенно, что Елена не смогла потом долго уснуть и обдумывала план действий. 

«Я, не посмотрев на часы, начала писать ему эсэмэски. Представляете, за окном практически рассвет, а я строчу одно сообщение за другим. Так и родился наш союз», — рассказала пародистка сайту Womanhit.

В результате на свет появилась песня Елены и Евгения «Небо в алмазах», а затем артисты и клип сняли.

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