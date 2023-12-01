Елена Воробей про отношения с Евгением Гором, экс-мужем Надежды Бабкиной: «Это больше, чем любовь»

Пародистка Елена Воробей раскрыла, что ее связывает на самом деле с Евгением Гором, экс-гражданским мужем Надежды Бабкиной. В этом году вокруг их с певцом пары возникли слухи, что их связывают романические отношения.

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Сама Воробей подчеркивает в интервью, что связь у нее с Гором больше чем любовная. И рассказала, с чего все началось.