Семимесячный сын Прилучного уже осваивает игру на музыкальном инструменте

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В этот раз Прилучный-младший сел за музыкальную игрушку и давай стучать по клавишам. Получилась мелодия, от которой мамочка пришла в восторг. Она поспешила запечатлеть этот момент и разделить его с поклонниками.

«Осваиваем музыкальный инструмент», — подписала снимок Брутян.

Малыш сидел перед игрушечным фортепиано и проявлял к нему повышенный интерес. Кто-то из подписчиков сразу заметил, что кроха растет творческой личностью. Тем более есть в кого.