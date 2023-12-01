Семимесячный сын Прилучного уже осваивает игру на музыкальном инструменте

Актриса Зепюр Брутян регулярно делится с подписчиками в соцсетях семейными снимками. Но пока лица семимесячного сына от Павла Прилучного не показывает. Стараясь фотографировать мальчика со спины, мамочка фиксирует на память каждый «шаг» своего первенца.
Семимесячный сын Прилучного Микаэль. Фото: соцсети З. Брутян
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В этот раз Прилучный-младший сел за музыкальную игрушку и давай стучать по клавишам. Получилась мелодия, от которой мамочка пришла в восторг. Она поспешила запечатлеть этот момент и разделить его с поклонниками.
«Осваиваем музыкальный инструмент», — подписала снимок Брутян.
Малыш сидел перед игрушечным фортепиано и проявлял к нему повышенный интерес. Кто-то из подписчиков сразу заметил, что кроха растет творческой личностью. Тем более есть в кого.