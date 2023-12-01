Конор Макгрегор в четвертый раз стал отцом: «Мой мальчик родился!»

Конор Макгрегор. Фото: Global Look Press

Счастливый отец показал кадры из больницы.

35-летний экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился с подписчиками в соцсетях счастливой новостью. В его семье случилось пополнение. На свет появился четвертый ребенок, и спортсмен в этот момент был рядом, чтобы первым взять на руки малыша.

«Мой мальчик родился! Мама и малыш чувствуют себя потрясающе», — написал Макгрегор.

И признал, что его возлюбленная Ди Девлин — его герой. Спортсмен разместил целую фотосессию из больничной палаты, а младенца не выпускал из рук. 

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У пары это уже четвертый ребенок. Ранее избранница родила ирландскому бойцу двух сыновей, Джека и Риана, а также дочку Кройю. Фанаты поспешили поздравить знаменитого отца с прибавлением и усыпали его теплыми пожеланиями.

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