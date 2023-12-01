Харламов – про разлад с Батрутдиновым: «Мы не видимся в силу занятости»

Поклонники дуэта Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова бьют тревогу: комики давно не появляются вместе в передачах. Популярное шоу на YouTube «ОХ», которое они несколько лет назад придумали и запустили вдвоем, теперь Гарик ведет один.
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Также на площадке «ВКонтакте» Харламов стал ведущим нового проекта, но без закадычного друга Батрутдинова. Публика уверена, что между ними кошка пробежала, и их пути разошлись.
Харламов, наконец, прокомментировал слухи о размолвках с Батрутдиновым. Шоумен признал, что с другом они действительно видятся редко. Но не из-за конфликта.
«Мы видимся с ним на съемках Comedy Club, которые происходят каждый месяц в течение нескольких дней, плюс на проверочных вечеринках, все. Батрутдинов сейчас снимается в новогоднем фильме, в сериале и так далее. У меня «Зона комфорта – 3», «Гусар» и прочее. Поэтому мы не видимся в силу занятости», — рассказал сайту Starhit шоумен.
Харламов недавно снялся в комедии «Теща», впервые оказавшись на одной площадке с Ларисой Гузеевой. Эта съемка стала встречей века, артисты выяснили отношения и признались, что теперь друг от друга без ума.