Харламов – про разлад с Батрутдиновым: «Мы не видимся в силу занятости»

Поклонники дуэта Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова бьют тревогу: комики давно не появляются вместе в передачах. Популярное шоу на YouTube «ОХ», которое они несколько лет назад придумали и запустили вдвоем, теперь Гарик ведет один.

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Также на площадке «ВКонтакте» Харламов стал ведущим нового проекта, но без закадычного друга Батрутдинова. Публика уверена, что между ними кошка пробежала, и их пути разошлись.

Харламов, наконец, прокомментировал слухи о размолвках с Батрутдиновым. Шоумен признал, что с другом они действительно видятся редко. Но не из-за конфликта.