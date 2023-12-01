Директор Большого театра Владимир Урин попрощался с коллективом перед увольнением

Директор Большого театра Владимир Урин в последний день ноября обратился к труппе учреждения с заявлением. Он объявил, что 30 ноября — заключительный в его карьере на посту руководителя день. С 1 декабря он слагает с себя полномочия.

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Видео прощания Урина с коллективом разместил у себя в Telegram-канале музыкальный критик Сергей Буланов. На кадрах руководитель Большого театра благодарит коллег за годы работы.