Директор Большого театра Владимир Урин попрощался с коллективом перед увольнением

Директор Большого театра Владимир Урин в последний день ноября обратился к труппе учреждения с заявлением. Он объявил, что 30 ноября — заключительный в его карьере на посту руководителя день. С 1 декабря он слагает с себя полномочия.
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Видео прощания Урина с коллективом разместил у себя в Telegram-канале музыкальный критик Сергей Буланов. На кадрах руководитель Большого театра благодарит коллег за годы работы.
«Я с вами прощаюсь, сегодня мой последний день работы в Большом театре», — начал речь Урин.
Покидающий пост руководитель вспомнил историю учреждения, затронул момент слияния коллектива с труппой Московского камерного музыкального театра имени Б.А. Покровского в 2017 году и признался, что счастлив, что это произошло. Напомним, Большой театр Урин возглавил в 2013 году.
По некоторым данным, преемником Урина станет Валерий Гергиев, и речь пойдет о слиянии Большого и Мариинского театров, которым руководит легендарный дирижер с 1988 года.