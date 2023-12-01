Гарик Харламов успокоил публику насчет прекращения шуток про «Давай поженимся!»: «Я продолжу это делать»

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Комедия положила начало большой и крепкой дружбы. На премьере кинофильма они даже признавались друг другу в любви. И после всего этого публика запереживала: кончилась эпоха шуток, связанных с «Давай поженимся!».

Однако, Харламов поспешил людей успокоить. Он признал, что целенаправленно подтрунивал над передачей Ларисы Гузеевой, и не остановится.

«Я действительно все эти пять лет веселился в соцсетях, упоминая шоу «Давай поженимся!». Кстати, я продолжу это делать, потому что там нет ничего обидного и оскорбительного — только юмор», — подчеркнул в интервью сайту Starhit Харламов.

В комедии «Теща», где снялись Гузеева и Харламов, они играют классических зятя и тещу из анекдотов. Они внезапно меняются телами, вокруг этого происшествия закручивается сюжет.