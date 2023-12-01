Гарик Харламов успокоил публику насчет прекращения шуток про «Давай поженимся!»: «Я продолжу это делать»

В этом году комик Гарик Харламов и телеведущая Лариса Гузеева познакомились лично. Их встреча стала началом большого проекта: они снялись в главных ролях в комедии «Теща», на радость поклонникам. Ведь много лет до этого шоумен высмеивал перлы Гузеевой на шоу «Давай поженимся!», а сама телеведущая из-за этого была уверена, что Харламов почему-то ее ненавидит.
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Комедия положила начало большой и крепкой дружбы. На премьере кинофильма они даже признавались друг другу в любви. И после всего этого публика запереживала: кончилась эпоха шуток, связанных с «Давай поженимся!».
Однако, Харламов поспешил людей успокоить. Он признал, что целенаправленно подтрунивал над передачей Ларисы Гузеевой, и не остановится.
«Я действительно все эти пять лет веселился в соцсетях, упоминая шоу «Давай поженимся!». Кстати, я продолжу это делать, потому что там нет ничего обидного и оскорбительного — только юмор», — подчеркнул в интервью сайту Starhit Харламов.
В комедии «Теща», где снялись Гузеева и Харламов, они играют классических зятя и тещу из анекдотов. Они внезапно меняются телами, вокруг этого происшествия закручивается сюжет.