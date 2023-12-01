Бывшая жена рэпера Гуфа намерена лишить его родительских прав после новой выходки в Таиланде

Рэпер Алексей Долматов, наиболее известный как исполнитель Гуф, устроил новый дебош в Таиланде и в Сети, перепугав поклонников и родных. Артист ночью отправился на поиски своей годовалой дочки, которая находится в королевстве с мамой, бывшей женой артиста Юлией Королевой, чтобы отобрать ее. И снимал происходящее на видео, показывая подписчикам.

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Рэпер проник на виллу, но не нашел там ребенка. И начал обвинять бывшую в том, что та выкрала у него дочь. Сама Юлия Королева в соцсетях иначе обрисовывает ситуацию.