Бывшая жена рэпера Гуфа намерена лишить его родительских прав после новой выходки в Таиланде

Рэпер Алексей Долматов, наиболее известный как исполнитель Гуф, устроил новый дебош в Таиланде и в Сети, перепугав поклонников и родных. Артист ночью отправился на поиски своей годовалой дочки, которая находится в королевстве с мамой, бывшей женой артиста Юлией Королевой, чтобы отобрать ее. И снимал происходящее на видео, показывая подписчикам.
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Рэпер проник на виллу, но не нашел там ребенка. И начал обвинять бывшую в том, что та выкрала у него дочь. Сама Юлия Королева в соцсетях иначе обрисовывает ситуацию.
«В данный момент я и Тина прячемся далеко на окраине острова от этого человека. Мы не можем никак повлиять на него, он угрожает моей жизни, жизни Тины. Он приходил в наш дом, вы все видели эти ролики. У него было оружие, он стучался, искал нас по всему острову», — вышла на связь экс-жена Гуфа.
Юлия заявила, что в Москве их с бывшим мужем общение складывалось хорошо, но когда он вернулся в Таиланд, начал устраивать экшн. Поэтому она намерена использовать произошедшее против Гуфа.
«По возвращении домой я подаю в суд, чтобы лишить его родительских прав. Это хочу заявить во всеуслышание, потому что терпеть это больше не могу».
Напомним, Гуф женился на модели Юлии Королевой в 2021 году. Это второй брак рэпера, ранее он был женат на модели Айзе Анохиной, которая родила ему в 2010 году сына Сэма.