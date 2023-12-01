Портрет Аллы Пугачевой вывесили в фойе Театра Эстрады

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Артистка на старте своей карьеры много выступала на сцене этого учреждения. Оказалось, портрет появился еще в октябре, после ремонта заведения.

«Мы уже месяц работаем, у нас на стенах висят абсолютно все народные артисты СССР. Среди них и Алла Борисовна, конечно. Зачем ее снимать?» — прокомментировала наличие портрета сайту «Газета.ру» пресс-секретарь Театра Карина Захарова.

Напомним, сегодня Пугачева живет на Кипре, куда переехала из Израиля в октябре. Звезда полтора года назад покинула Россию вместе с мужем и двумя детьми. Таким образом, вся семья и родня Примадонны уехала из страны.