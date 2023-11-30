Волочкова анонсировала выход нового трека под названием «Слезы моих бывших»

Звезда балета Анастасия Волочкова предпринимает попытки покорить еще и музыкальный олимп. Пока что все они терпели фиаско, но трудолюбивая балерина не отчаивается и пробует по новой.
Уже в полнось новая композиция Анастасии Волочковой станет доступной для прослушивания. В микроблоге балерина сделала заявление о выходе очередного трека.
«Сегодня ночью выходит мой новый трек «Слезы моих бывших», — сообщила Анастасия Волочкова.
Сделала балерина это заявление во время празднования дня рождения одной из радиостанций, на которое была приглашена. Анастасия Волочкова выразила надежду, что радиостанция возьмет в ротацию ее новую песню.
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