Волочкова анонсировала выход нового трека под названием «Слезы моих бывших»

Звезда балета Анастасия Волочкова предпринимает попытки покорить еще и музыкальный олимп. Пока что все они терпели фиаско, но трудолюбивая балерина не отчаивается и пробует по новой.

Уже в полнось новая композиция Анастасии Волочковой станет доступной для прослушивания. В микроблоге балерина сделала заявление о выходе очередного трека.