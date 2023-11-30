Инна Маликова вышла на прогулку с пятилетней внучкой Мирой

Напомним, Инна Маликова не стала сообщать поклонникам о рождении внучки в 2018 году. Новость об этом случайно просочилась в прессу. По какой-то причине Инна Маликова, которой на тот момент был всего 41 год, не хотела предавать огласке факт пополнения в семействе. Информацию о том, что у него родилась дочь, сын Инны Маликовой Дмитрий, подтвердил официально только в 2020 году.

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