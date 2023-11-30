Инна Маликова вышла на прогулку с пятилетней внучкой Мирой

Исполнительница Инна Маликова поделилась редким фото, на котором запечатлена на прогулке с внучкой Мирой и, вероятно, мамой девочки, избранницей своего сына Дмитрия.
«Семейное время», — подписала кадр Инна Маликова.
Инна Маликова ведет малышку за руку. Крошка облачена в розовую шапочку, белую куртку, из-под которой виднеется белое, судя по всему, платье.
Вероятно, дамы были запечатлены на прогулке после семейного праздника в ресторане. Повод прекрасный — день рождения Миры.
«Пять лет самому прекрасному человеку на свете! Любимой Мирочке», — делилась Инна Маликова.
Инна Маликова с невесткой и внучкой. Фото: соцсети Инны Маликовой
Напомним, Инна Маликова не стала сообщать поклонникам о рождении внучки в 2018 году. Новость об этом случайно просочилась в прессу. По какой-то причине Инна Маликова, которой на тот момент был всего 41 год, не хотела предавать огласке факт пополнения в семействе. Информацию о том, что у него родилась дочь, сын Инны Маликовой Дмитрий, подтвердил официально только в 2020 году.
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