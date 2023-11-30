Ефременкова рассказала об истериках одного из близнецов: «Пока не возьмешь на руки, плачет навзрыд»

Бывшая участница и экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова призналась, что обеспокоена странным поведением одного из сыновей-близнецов. Всегда спокойный мальчик Даниэль раньше прекрасно засыпал сам, а теперь категорически отказывается это делать. Малыш плачет навзрыд в своей кроватке и не успокаивается, пока мама не зайдет в комнату и не возьмет его на руки.

Юлия Ефременкова удручена этой ситуацией и не знает, как ей быть. В микроблоге она засняла, как рыдает и кричит маленький Даниэль, требуя, чтобы на него обратили внимание.