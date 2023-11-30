Ефременкова рассказала об истериках одного из близнецов: «Пока не возьмешь на руки, плачет навзрыд»

Юлия Ефременкова с сыновьями-близнецами. Фото: Анна Верховцева

Экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова не может понять причин такого поведения малыша.

Бывшая участница и экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова призналась, что обеспокоена странным поведением одного из сыновей-близнецов. Всегда спокойный мальчик Даниэль раньше прекрасно засыпал сам, а теперь категорически отказывается это делать. Малыш плачет навзрыд в своей кроватке и не успокаивается, пока мама не зайдет в комнату и не возьмет его на руки. 

Юлия Ефременкова удручена этой ситуацией и не знает, как ей быть. В микроблоге она засняла, как рыдает и кричит маленький Даниэль, требуя, чтобы на него обратили внимание.

«Даниэль ни за что не хочет засыпать сам. Орет. Закатывает истерики. Девочки, вот что делать в такой ситуации? Пока не возьмешь на руки, плачет просто навзрыд», — рассказала Юлия Ефременкова.

Что в это время делает брат-близнец Даниэля Кристиан, мама мальчиков не уточнила. Вероятно, со вторым сыном проблем у нее не возникает.

Напомним, сыновьям Юлии Ефременковой сейчас год и два месяца.

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