Врач о внешности Лаймы Вайкуле: «Она выглядит на свой возраст»

Известная певица Лайма Вайкуле старается выглядеть свежо и молодо. Вокалистка тщательно поддерживает свое реноме стильной и неувядающей звезды. На всех фотографиях и видео в соцсетях Лайма Вайкуле выглядит гораздо моложе своих лет. А между тем в марте 2024 года ей исполнится семьдесят лет.
На днях поклонники к своему великому разочарованию увидели, как Лайма Вайкуле выглядит, когда не использует фильтры. В Сети распространился скрин видео, на котором Лайма Вайкуле запечатлена резко постаревшей женщиной.
Певице позвонили пранкеры и включили камеру. Разумеется, Лайма Вайкуле не готовилась предстать на публике. И получилась в кадре как получилась.
Лайма Вайкуле. Фото: скрин YouTube-канал «Сорян, это пранк»
Пластических хирург Мадина Байрамукова, изучив это фото певицы, пришла к выводу, что Лайма Вайкуле выглядит на свой возраст. Раньше звезда просто применяла фильтры и другие ухищрения, чтобы казаться моложе.
«Все это позволяло вводить в заблуждение публику. Теперь перед нами реальный внешний вид звезды. Она выглядит на свой возраст», — заключила Мадина Байрамукова.
По материалам woman.ru