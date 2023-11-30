Врач о внешности Лаймы Вайкуле: «Она выглядит на свой возраст»

Известная певица Лайма Вайкуле старается выглядеть свежо и молодо. Вокалистка тщательно поддерживает свое реноме стильной и неувядающей звезды. На всех фотографиях и видео в соцсетях Лайма Вайкуле выглядит гораздо моложе своих лет. А между тем в марте 2024 года ей исполнится семьдесят лет.

На днях поклонники к своему великому разочарованию увидели, как Лайма Вайкуле выглядит, когда не использует фильтры. В Сети распространился скрин видео, на котором Лайма Вайкуле запечатлена резко постаревшей женщиной.

Певице позвонили пранкеры и включили камеру. Разумеется, Лайма Вайкуле не готовилась предстать на публике. И получилась в кадре как получилась.