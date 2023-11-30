Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова обожает путешествия. Даже наличие грудной дочери не останавливает Ольгу Орлову от поездок за границу в компании своего мужа-бизнесмена. Маленькая Анечка в это время остается дома под опекой няни и бабушки. Ольга Орлова совершенно спокойно делегирует свои материнские полномочия людям, которым доверяет.
В эти дни Ольга Орлова улетела с мужем в Италию, в Милан. В микроблоге она рассказала, что остановилась в любимом отеле в центре Милана и успела сходить в ресторан с розовым интерьером, где отведала шакшуку.
«Ну, что, наконец-то я в своем любимом отеле в Милане, но погода не радует», — призналась Ольга Орлова.
В Милане дождливо, как и положено в это время года. Но моросящий дождь совершенно не портит радостную предрождественскую атмосферу, в которую уже погрузилась Европа.