В эти дни Ольга Орлова улетела с мужем в Италию, в Милан. В микроблоге она рассказала, что остановилась в любимом отеле в центре Милана и успела сходить в ресторан с розовым интерьером, где отведала шакшуку.

«Ну, что, наконец-то я в своем любимом отеле в Милане, но погода не радует», — призналась Ольга Орлова.

В Милане дождливо, как и положено в это время года. Но моросящий дождь совершенно не портит радостную предрождественскую атмосферу, в которую уже погрузилась Европа.

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