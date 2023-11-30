Беременная Ирина Пинчук о своем животе: «Ребенок там один, мальчик. Ждем-с»

В микроблоге Ирина Пинчук показывает фанатам, каких небывалых размеров достиг ее живот перед родами. Ира Пинчук признается, что носить такие объемы на себе ей очень тяжело.

Малыш, по подсчетам врачей, появится на свет 4 декабря. Ира Пинчук с нетерпением ждет этой даты.

«ПДР на 4.12, ребенок там один, мальчик. Ждем-с», — рассказала Ирина Пинчук.

Напомним, будущий младенец станет вторым у Иры Пинчук и Арая Чобаняна. Пара уже воспитывает двухлетнего сына Давида. Мальчик тоже с нетерпением ждет рождения младшего брата.

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