Ирина Млодик засняла Эммануила Виторгана с младшей дочкой Кларой

Известные артисты Ирина Млодик и Эммануил Виторган — родители двух чудесных девочек. Этель и Клара растут, окруженные заботой и любовью своих родителей. Эммануил Виторган и Ирина Млодик с особым трепетом относятся к своим дочерям. Те растут красавицами с длинными вьющимися волосами.

Ирина Млодик не может нарадоваться на Этель и Клару, которые ей кажутся самыми чудесными в мире детьми. Своих наследниц Виторган и Млодик не скрывают от поклонников и показывают, как растут и меняются две маленькие яркие брюнетки. Ирина Млодик разместила в микроблоге видео, на котором запечатлено как Эммануил Виторган общается с младшей дочкой Кларой. Девочка жмется к папе, а тот поправляет ей кофточку.