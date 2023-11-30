Певец Юлиан заявил, что Сергей Челобанов «тянул вниз» Аллу Пугачеву

Сегодня всеми обсуждается тема, которую подкинул актер Стас Садальский. Он сообщил, что во времена, когда карьера Аллы Пугачевой была на пике, в ее окружении всегда находились люди, которые тянули ее вниз.

С этим согласен певец Юлиан. Он даже назвал одну фамилию. По мнению Юлиана, исполнитель Сергей Челобанов, которому всячески покровительствовала Алла Пугачева, был тем самым персонажем, который тянул Примадонну вниз.