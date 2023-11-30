Певец Юлиан заявил, что Сергей Челобанов «тянул вниз» Аллу Пугачеву

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Певец Юлиан назвал человека из окружения Аллы Пугачевой, который тянул ее вниз.

Сегодня всеми обсуждается тема, которую подкинул актер Стас Садальский. Он сообщил, что во времена, когда карьера Аллы Пугачевой была на пике, в ее окружении всегда находились люди, которые тянули ее вниз.

С этим согласен певец Юлиан. Он даже назвал одну фамилию. По мнению Юлиана, исполнитель Сергей Челобанов, которому всячески покровительствовала Алла Пугачева, был тем самым персонажем, который тянул Примадонну вниз.

«Окружение у Пугачевой было разным. С одной стороны — Раймонд Паулс и Илья Резник, а с другой — Челобанов, которого она не раз пыталась наставить на путь истинный. Все знают, что он вел, мягко говоря, совсем не звездный образ жизни... Алла пыталась его спасти», — поделился певец Юлиан.

Стоит отметить, что в дуэте с Челобановым Алла Пугачева записала несколько прекрасных песен, ставших хитами. Но звезда Челобанова закатилась слишком быстро, несмотря на все старания Аллы Борисовны.

«Получается, что Паулс с Резником тянули ее наверх, а Челобанов и другие странные персонажи –— вниз», — заключил Юлиан.

По материалам MK.RU

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