Жених Клавы Коки заявил, что сам тратится на их свиданиях: «Чеки всегда закрываю я»

Клава Кока нашла свою любовь в лице 25-летнего Александра Поверина. Молодой человек позиционирует себя как блогер, также он недавно начал сотрудничать с Black Star. Мужчина не прочь и сняться в кино. По словам возлюбленного поп-дивы, он получает меньше, чем Клава, но при этом на свои доходы не жалуется. Молодой человек заверил, что сам платит на свиданиях с любимой девушкой. И при этом признает финансовую независимость возлюбленной. Поверин уточнил, что ему в отношениях важно чувствовать себя мужчиной, а его девушке приятно, когда есть тот, кто может оплатить ее счета.

«Чеки всегда закрываю я», — подметил возлюбленный Клавы Коки.