Люся Чеботина о бывшем муже Аллы Пугачевой: «Филипп — добрейшей души человек»

Люся Чеботина в подскасте «Ниче святого» от Hifi-стриминга «Звук» рассказала о своей дружбе с поп-королем отечественной сцены Филиппом Киркоровым. Бывшего мужа Аллы Пугачевой, который известен своим экстравагантным поведением, певица считает добрым и отзывчивым. Поэтому, когда поп-диву спросили о том, уверена ли она в дружбе Филиппа Бедросовича и станет ли он с ней общаться, даже если она перестанет быть суперпопулярной, артистка дала понять, что в окружении экс-мужа Примадонны есть люди, которые вообще не имеют никакого отношения к сцене.

«Я вижу много друзей Филиппа, которые вообще не знаменитости. Они с ним, и он с ними. Филипп — добрейшей души человек, мне кажется, он вообще о таком не думает», — добавила Люся Чеботина.