Милош Бикович получил статуэтку на «Золотом Граммофоне», сыграв в сериале: «Перевоплощение из актера в поп-певца и обратно»

Милош Бикович получил заветную статуэтку на музыкальной премии «Золотой граммофон» не случайно и вовсе не по ошибке, как могли подумать поклонники звезд отечественной эстрады, которые знают серба, как актера, а вовсе не певца. Ясность в ситуацию внес сам Милош, объяснив, почему он попал на награждение. Ведь заветную статуэтку могут получить только те исполнители, чьи песни хотя бы раз оказались на вершине хит-парада «Русского радио».
В кулуарах бурно обсуждали то, что Милош Бикович стал лауреатом престижной российской премии, однако сам актер поспешил расставить все точки над «i». Вся правда всплыла на самой церемонии награждения, которая прошла в минувшую среду, 29 ноября, в «Крокус Сити Холле».
Актер вышел на сцену с песней «Танцуешь со мной». При этом Милош Бикович обыграл на светском мероприятии образ своего киногероя Кирилла Артемьева. Этот персонаж поклонники увидят в сериале «Дайте шоу!». Отсюда и татуировки, и выкрашенные под блонд волосы актера. Получается, что заветная статуэтка «Золотого граммофона» стала частью сценария сериала.
«Вот и завершился невероятный эксперимент. Перевоплощение из актера в поп-певца и обратно.Вчера на сцене «Крокус Сити Холла» прошло вручение премии «Золотой граммофон», где я исполнил песню «Танцуешь со мной» и получил приз в специальной номинации «Музыкальный киноэксперимент года». Это были последние минуты съемок сериала «Дайте шоу», — подметил Милош Бикович.