Милош Бикович получил статуэтку на «Золотом Граммофоне», сыграв в сериале: «Перевоплощение из актера в поп-певца и обратно»

В кулуарах бурно обсуждали то, что Милош Бикович стал лауреатом престижной российской премии, однако сам актер поспешил расставить все точки над «i». Вся правда всплыла на самой церемонии награждения, которая прошла в минувшую среду, 29 ноября, в «Крокус Сити Холле».

Актер вышел на сцену с песней «Танцуешь со мной». При этом Милош Бикович обыграл на светском мероприятии образ своего киногероя Кирилла Артемьева. Этот персонаж поклонники увидят в сериале «Дайте шоу!». Отсюда и татуировки, и выкрашенные под блонд волосы актера. Получается, что заветная статуэтка «Золотого граммофона» стала частью сценария сериала.