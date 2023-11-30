Люся Чеботина: «Мои финансы контролирует мама»

Люся Чеботина в подскасте «Ниче святого» от Hifi-стриминга «Звук» рассказала о своем отношении к деньгам. По словам артистки, все финансы контролирует мама, которая выступает ее директором. Бывают моменты, когда артистка даже не знает, сколько она заработала. Чеботина уверена, что большие суммы могут «снести голову» любому. Поэтому все вопросы с финансами, отчетность и даже налоги артистка доверила маме.
«Мои финансы контролирует мама», — добавила певица.
Себя Люся не может назвать артисткой со звездной болезнью. По словам певицы, она прекрасно помнит, как по ночам пела в караоке. И как радовалась тому, что заработала свои полторы тысячи рублей, считая эту сумму хорошим заработком. Ради будущей карьеры Чеботина была готова всю ночь до 6 утра петь в караоке, а потом идти в институт на учебу, лишая себя сна и отдыха.
Поэтому знаменитость хорошо относится к персоналу в ресторанах и барах. Она старается оставлять официантам и доставщикам еду достойные чаевые, поддерживать их стремление зарабатывать, а не ждать денег от родителей. Грубость и невежливое обращение, по словам Люси, она не терпит. И ей совсем несложно сказать спасибо тем, кто что-то для нее сделал.