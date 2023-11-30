Люся Чеботина: «Мои финансы контролирует мама»

Себя Люся не может назвать артисткой со звездной болезнью. По словам певицы, она прекрасно помнит, как по ночам пела в караоке. И как радовалась тому, что заработала свои полторы тысячи рублей, считая эту сумму хорошим заработком. Ради будущей карьеры Чеботина была готова всю ночь до 6 утра петь в караоке, а потом идти в институт на учебу, лишая себя сна и отдыха.

Поэтому знаменитость хорошо относится к персоналу в ресторанах и барах. Она старается оставлять официантам и доставщикам еду достойные чаевые, поддерживать их стремление зарабатывать, а не ждать денег от родителей. Грубость и невежливое обращение, по словам Люси, она не терпит. И ей совсем несложно сказать спасибо тем, кто что-то для нее сделал.