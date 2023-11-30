Люся Чеботина: «Если случается так, что я пью, то моя вечеринка резко заканчивается»

Первая — совсем легкая, когда Люся умиляется на фото и видео животных в соцсетях. Тогда певица обычно «залипает» на милые картинки. Вторая — когда ее тянет в сон. И в последнее время, по словам Чеботиной, ей постоянно хочется спать. Причина вовсе не в алкоголе, а скорее, в усталости. Постоянные концерты, интервью, гастроли и записи песен — плотный график, безусловно, выматывает. Третья стадия — когда артистке хочется поболтать и произвести впечатление на всех вокруг. Тогда Люся пытается найти себе собеседника на тусовке, чтобы скоротать вечер в приятной интеллектуальной компании. Ну а четвертая — тусовщик.

«В последнее время... я очень сильно устаю. И если случается так, что я пью, то моя вечеринка резко заканчивается», — призналась Люся Чеботина, дав понять, что старается вести трезвый образ жизни, чтобы наслаждаться ею в полном ключе.