Жена Михаила Боярского уверена, что его выпишут из больницы через несколько дней

Как пишет Telegram-канала «Mash на Мойке», супруга народного артиста считает, что Михаила Боярского выпишут из больницы через несколько дней. Иными словам, жена актера уверена, что он не задержится в медицинском учреждении. Ему оказывается вся необходимая помощь. Еще 27 ноября стало известно о том, что актеру понадобилась госпитализация. В больницу он попал с инфарктом. И только спустя сутки состояние Михаила Боярского удалось стабилизировать.

Также уточняется, что ввиду произошедшего, Театр Ленсовета изменил программу на ближайшее время. Так, спектакли с Михаилом Боярским, которые должны были состояться 4 и 14 декабря, заменили на другие.