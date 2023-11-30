Федор Смолов выбрал для новорожденной дочери имя

Федор Смолов. Фото: Global Look Press

Футболист впервые стал отцом.

Футболист Федор Смолов строит отношения с 29-летней Кариной Истоминой, которая моложе на четыре года. Девушка пробует себя в блогерстве и моделинге. Пока возлюбленная спортсмена сидит в декрете. Но надеетс, как можно быстрее вернуться в форму и возобновить карьеру. Некоторое время парочка скрывала роман от публики. Известно обо всем стало в день их свадьбы. 

Еще 5 июля влюбленные поделились с поклонниками счастливым известием, показав помолвочные кольца. Украшение, которое футболист подарил своей второй половинке, по оценке в интернет-магазине, стоит порядка 4 миллионов рублей.

А спустя четыре месяца после свадьбы, молодожены объявили, что ждут ребенка. 15 ноября Карина подарила своему мужу первенца. У пары родилась дочка. 

На днях Федор Смолов рассекретил, какое имя они выбрали для малыши. Ее назвали Лора. Об этом он рассказал журналистам после одного из матчей, посвятив гол новорожденной дочке.

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