Федор Смолов выбрал для новорожденной дочери имя

Еще 5 июля влюбленные поделились с поклонниками счастливым известием, показав помолвочные кольца. Украшение, которое футболист подарил своей второй половинке, по оценке в интернет-магазине, стоит порядка 4 миллионов рублей.

А спустя четыре месяца после свадьбы, молодожены объявили, что ждут ребенка. 15 ноября Карина подарила своему мужу первенца. У пары родилась дочка.

На днях Федор Смолов рассекретил, какое имя они выбрали для малыши. Ее назвали Лора. Об этом он рассказал журналистам после одного из матчей, посвятив гол новорожденной дочке.