Mash: Виктория Лопырева задолжала ФНС 118 тысяч рублей по транспортному налогу

Отметим, что Виктория Лопырева уже несколько лет живет в Дубае, работая там моделью и ведущей. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов выдало ей золотую резидентскую визу.

Звезда пропагандирует в Эмиратах русскую культуру, рассказывает об особенностях менталитета своих сограждан, ежегодно проводит в Дубае Международный фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества Matreshka Festival.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»