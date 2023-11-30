Mash: Виктория Лопырева задолжала ФНС 118 тысяч рублей по транспортному налогу

Виктория Лопырева. Фото: соцсети Виктории Лопыревой

Также модели нужно оплатить пени, которых накопилось немало из-за неуплаты.

По данным Telegram-канала Mash, известная российская модель и ведущая Виктория Лопырева задолжала ФНС 118 тысяч рублей, не оплатив вовремя транспортный налог.

Кроме транспортного налога знаменитая блондинка обязана оплатить пени за него, а также налог на имущество и накопившиеся за него пени и штраф за несданную налоговую декларацию.

Отметим, что Виктория Лопырева уже несколько лет живет в Дубае, работая там моделью и ведущей. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов выдало ей золотую резидентскую визу.

Звезда пропагандирует в Эмиратах русскую культуру, рассказывает об особенностях менталитета своих сограждан, ежегодно проводит в Дубае Международный фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества Matreshka Festival.

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