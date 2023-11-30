Невестка Валерии о дочке Селин от Арсения Шульгина: «Как же быстро растет!»

В январе внучке певицы Валерии исполнится три годика. Артистка старается находить время и на гастроли, и на малышку, которая очень любит свою звездную бабушку. Поклонники не раз подмечали, что жена музыкального продюсера Иосифа Пригожина выглядит так молодо и свежо, что назвать ее бабушкой, язык не поворачивается. Валерия даже как-то показывала фото, на которой она стоит в вертикальной планке. Этот трюк певица проделала для внучки. Ну какая еще бабушка может продемонстрировать такую гибкость и спортивность.
В своем микроблоге Лиана Шульгина опубликовала свежее фото, на котором внучка певицы Валерии позирует в кафе за завтраком. Невестка поп-дивы не скрывает, что не перестает умиляться тому, как быстро ее дочка учится всему. Малышка уже уверенно держит в пухлых ручках вилочку и есть сама, без помощи взрослых.
«Какая же она сладкая и как же быстро растет! — Мама, почему у меня нет меню? — Селин, ты же не умеешь читать?! — А я посмотрю меню и закажу себе сырники.
Когда еду принесли, я предложила помочь, она ответила: «Спасибо, мама! Я сама! Я уже взрослая», — привела свой шутливый диалог с дочкой Селин возлюбленная Арсения Шульгина.
Внучка певицы Валерии — Селин. Фото: соцсети, скриншот
Кстати, певица Валерия следит не только за своей фигурой. Она также заставляет придерживаться правильного питания и своего мужа Иосифа Пригожина, который во всем слушается свою вторую половинку.