Невестка Валерии о дочке Селин от Арсения Шульгина: «Как же быстро растет!»

В январе внучке певицы Валерии исполнится три годика. Артистка старается находить время и на гастроли, и на малышку, которая очень любит свою звездную бабушку. Поклонники не раз подмечали, что жена музыкального продюсера Иосифа Пригожина выглядит так молодо и свежо, что назвать ее бабушкой, язык не поворачивается. Валерия даже как-то показывала фото, на которой она стоит в вертикальной планке. Этот трюк певица проделала для внучки. Ну какая еще бабушка может продемонстрировать такую гибкость и спортивность.

В своем микроблоге Лиана Шульгина опубликовала свежее фото, на котором внучка певицы Валерии позирует в кафе за завтраком. Невестка поп-дивы не скрывает, что не перестает умиляться тому, как быстро ее дочка учится всему. Малышка уже уверенно держит в пухлых ручках вилочку и есть сама, без помощи взрослых.