Гуф сообщил, что не может найти свою дочь в Таиланде

Ночью он пришел к вилле, которую снял для них, и пытался проникнуть внутрь, его не пустили. Утром он опять попытался увидеться с дочкой и даже попросил некоего мальчика перепрыгнуть через забор и открыть ему дверь. Однако в доме не оказалось ни экс-жены, ни дочери, ни обслуживающего персонала. Видео проникновения Гуф выставил в Сети.

Он рассказал, что также побывал на другой вилле, где тоже могла остановиться его бывшая с дочкой, но и там их не оказалось. Рэпер в растерянности через соцсети потребовал у Юлии показать ему его дочь.

«Спасибо тебе! Давайте попросим сказать правду Юлию Королеву или Юлию Долматову, не знаю, кто она сейчас. Не хочу, чтобы она была Долматовой. Верни мне мою фамилию! Цирк устраиваешь, не думаешь о ребенке», — сказал Гуф.

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