Наталья Подольская на «Золотом граммофоне» поцеловала постороннего мужчину, заявив, что он друг

Выпускница «Фабрики звезд» получила свой второй «Золотой граммофон», посетив музыкальную премию. Уже за кулисами, делясь своими эмоциями с поклонниками, знаменитость тепло расцеловалась с давним другом Дмитрием Олениным. Кстати, в этот момент мужа певицы Владимира Преснякова – младшего рядом с Натальей Подольской не было. Артистка с благодарностью принимала поздравления и кокетничала с друзьями. Певица дала понять, что в ее поведении не было ничего предосудительного: с Димой они дружат уже очень давно. Похоже, что ревновать муж артистки к Оленину не будет.

«Мой потрясающий давний друг Дима Оленин, легендарный ведущий «Русского радио»! Дима очень поддерживал меня и вчера одним из первых поздравил после вручения статуэтки!» — отметила Наталья Подольская, объяснив поцелуй с посторонним мужчиной.

Напомним, что вместе с Владимиром Пресняковым певица воспитывает двоих сыновей — Артемия и Ванечку. У музыканта также есть сын Никита Пресняков от Кристины Орбакайте.