Нур Феттахоглу из «Великолепного века» повидалась на вечеринке с Сельмой Эргеч и Джансу Дере: «На полную катушку, не морщась!»

Нур Феттахоглу в своем микроблоге поделилась редким свежим фото, на котором она предстала на вечеринке в компании близких подруг. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» тесно общается с другими звездами этой исторической ленты. Так, Нур можно было увидеть в компании Сельмы Эргеч (Хатидже султан) и Джансу Дере (персиянка Фирузе хатун). На мероприятии актрисы предстали в вечерних нарядах. Нур и Сельма отдали предпочтение классическим черным платьям, а Джансу облачилась в модное «золотое» платье с пайетками.
«На полную катушку, с каждым опытом, не морщась! Это хорошо», — подписала снимок Нур Феттахоглу.
Нур Феттахоглу с Джансу Дере и Сельмой Эргеч. Фото: соцсети, скриншот
Поклонники обратили внимание на то, что троица не позвала с собой Мерьем Узерли (Хюррем султан). Поговаривают, что отношения между актрисой и Джансу Дере не сложились еще на съемочной площадке «Великолепного века». После того, как Мерьем покинула сериал, продюсер Тимур Савджи раскритиковал звезду, дав понять, что она подвела всю съемочную группу. Джансу встала на сторону Савджи в этой ситуации, тогда как Сельма Эргеч посчитала, что у Мерьем Узерли могли быть свои взгляды на происходящее.