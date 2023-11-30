Нур Феттахоглу из «Великолепного века» повидалась на вечеринке с Сельмой Эргеч и Джансу Дере: «На полную катушку, не морщась!»

Поклонники обратили внимание на то, что троица не позвала с собой Мерьем Узерли (Хюррем султан). Поговаривают, что отношения между актрисой и Джансу Дере не сложились еще на съемочной площадке «Великолепного века». После того, как Мерьем покинула сериал, продюсер Тимур Савджи раскритиковал звезду, дав понять, что она подвела всю съемочную группу. Джансу встала на сторону Савджи в этой ситуации, тогда как Сельма Эргеч посчитала, что у Мерьем Узерли могли быть свои взгляды на происходящее.