Зепюр Брутян: «Иногда я думаю о том, как мне повезло»

Зепюр Брутян дала понять, что старается управляться со всем и сразу. После рождения сына Микаэля справляться с многими вещами стало сложнее. Ребенок требует от молодой мамы все ее внимание. Одновременно с этим Брутян вышла из декретного отпуска. Актриса продолжает строить свою карьеру. Для этого Зепюр худела все лето и осень, сейчас она весит меньше 50 килограммов. И вполне довольна тем, как она выглядит. Жена Павла Прилучного подметила, что справляться с домашними делами ей помогают близкие. Многое она может доверить своей маме, которая сидит с внуком, когда Зепюр уезжает на съемки или репетиции.