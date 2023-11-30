Зепюр Брутян: «Иногда я думаю о том, как мне повезло»

Зепюр Брутян дала понять, что старается управляться со всем и сразу. После рождения сына Микаэля справляться с многими вещами стало сложнее. Ребенок требует от молодой мамы все ее внимание. Одновременно с этим Брутян вышла из декретного отпуска. Актриса продолжает строить свою карьеру. Для этого Зепюр худела все лето и осень, сейчас она весит меньше 50 килограммов. И вполне довольна тем, как она выглядит. Жена Павла Прилучного подметила, что справляться с домашними делами ей помогают близкие. Многое она может доверить своей маме, которая сидит с внуком, когда Зепюр уезжает на съемки или репетиции.
Вместе с мужем актриса выходит на театральную сцену в постановке «Взрослые игры». Также они получили роль в фильме «Неприличные гости». Ко всему прочему, Брутян успевала сидеть и с детьми Агаты Муцениеце — пасынком Тимофеем и падчерицей Мией.
«Кто рано встает, тот успевает сделать много дел. Сегодня в планах много всего... Даже расписывать не стану. И как мы все, мамочки, успеваем? Иногда я думаю о том, как мне повезло с поддержкой, но есть девушки, которые все сами без бабушек, без нянь... И это заслуживает огромного уважения. Вы герои!» — подметила Зепюр Брутян.