Оперную певицу Максакову* второй раз оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

30 ноября оперную певицу Марию Максакову* Пресненский суд Москвы во второй раз ошрафовал за то, что знаменитость не ставит на свои сообщения в соцсетях пометку о том, что является в России иноагентом.

Как рассказали в пресс-службе суда агентству РИА Новости, Максакову-Игенбергс Марию Петровну* (полное имя певицы) признали в ходе заседания виновной.