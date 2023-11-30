Оперную певицу Максакову* второй раз оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Мария Максакова*. Фото: Global Look Press

На сей раз денежная сумма наказания уменьшилась.

30 ноября оперную певицу Марию Максакову* Пресненский суд Москвы во второй раз ошрафовал за то, что знаменитость не ставит на свои сообщения в соцсетях пометку о том, что является в России иноагентом.

Как рассказали в пресс-службе суда агентству РИА Новости, Максакову-Игенбергс Марию Петровну* (полное имя певицы) признали в ходе заседания виновной. 

Штраф в размере 40 тысяч рублей она обязана выплатить в административном порядке согласно части 4 статьи19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Мария Максакова* уже игнорировала данную статью административного кодекса — 9 ноября суд назначал ей штраф в 50 тысяч рублей.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

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