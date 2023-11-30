У 75-летней Дрожжиной парализовало лицо после инфаркта

Ранее сообщалось, что Наталья Дрожжина перенесла инфаркт. И причиной тому, судя по всему, стал сильный стресс. Вся страна обсуждала скандал, который был связан с актрисой и ее мужем Михаилом Цивиным. Их обвиняли в краже наследства именитого артиста Алексея Баталова. В итоге Дрожжиной дали условный срок. Знакомая пары в беседе со «СтарХитом» Елена Старостина дала понять, что актриса похудела на 20 килограммов.

По данным Telegram-канала SHOT, Наталья Дрожжина перенесла инфаркт еще в октябре. После этого у нее парализовало лицо. Актриса практически не может говорить.