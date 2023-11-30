У 75-летней Дрожжиной парализовало лицо после инфаркта

75-летняя Наталья Дрожжина, как сообщает источник, испытывает серьезные проблемы с сердцем. Она жалуется на постоянные головокружения и отдышку. В последнее время актриса не может нормально питаться из-за нарушения жевательной функции. Эту проблему пытаются как-то решить врачи. Из-за сложного диагноза Наталья Георгиевна продолжает терять в весе. Близкие артистки бьют тревогу, опасаясь того, что ситуацию с самочувствием может усложнить истощение на фоне голодания.
Ранее сообщалось, что Наталья Дрожжина перенесла инфаркт. И причиной тому, судя по всему, стал сильный стресс. Вся страна обсуждала скандал, который был связан с актрисой и ее мужем Михаилом Цивиным. Их обвиняли в краже наследства именитого артиста Алексея Баталова. В итоге Дрожжиной дали условный срок. Знакомая пары в беседе со «СтарХитом» Елена Старостина дала понять, что актриса похудела на 20 килограммов.
По данным Telegram-канала SHOT, Наталья Дрожжина перенесла инфаркт еще в октябре. После этого у нее парализовало лицо. Актриса практически не может говорить.