Высоцкая заявила, что при осенней потере энергии ходит в спортзал: «Через 15 минут я чувствую себя совсем по-другому»

Юлия Высоцкая призналась, что эта осень далась ей особенно непросто. Она ощущает в своем организме потерю энергии, и по утрам ей совсем не хочется вылезать из теплой кровати. Однако многочисленные проекты, дела и работа не дают расслабиться. Как бы она не ощущала себя слабо, артистка все равно каждый день начинает с физической нагрузки.
Юлия Высоцкая выбирает для себя то, что сегодня будет ей более-менее по душе. Это может быть плавание в бассейне, пробежка на беговой дорожке, упражнения из пилатеса или просто стояние в планке либо приседания. Самое главное — начать заниматься физкультурой, и силы обязательно вернутся, полагает артистка.
«Просто заставляю себя, не думая, без мыслей начать, и через 15 минут я чувствую себя совсем по-другому. Откуда-то в организм вливается энергия. Темно за окном — да ну и что, скоро рассвет», — написала Юлия Высоцкая в своем телеграме.
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