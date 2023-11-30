Актриса из «Зачарованных» Шеннен Доэрти о своей болезни: «Я не хочу умирать»

Актриса призналась, что она не хочет видеть, как ее жизнь заканчивается. Доэрти подметила, что пока еще не закончила любить, ей хочется творить, жить с надеждой на будущее, менять все вокруг себя к лучшему.

«Я не хочу умирать», — говорить Шеннен.

Напомним, что рак молочной железы у нее был диагностирован еще восемь лет назад в 2015 году. На тот момент актрисе было всего 44 года. На протяжении всех этих лет, она лечится от онкозаболевания. Доэрти уже перенесла несколько курсов химиотерапии и облучения.

По материалам People