Актриса из «Зачарованных» Шеннен Доэрти о своей болезни: «Я не хочу умирать»

Поклонники помнят Шеннен Доэрти по сериалу «Зачарованные», в котором она сыграла старшую сестру-ведьму Прю. Актриса уже долгое время борется с тяжелой болезнью. У нее диагностировали рак молочной железы, и сейчас у нее уже 4-я стадия. В недавнем интервью знаменитость дала понять, что опухоль распространилась и на кости. Шеннен делает все для того, чтобы не падать духом. Хотя прогнозы докторов и результаты обследований с анализами малоутешительны.
Актриса призналась, что она не хочет видеть, как ее жизнь заканчивается. Доэрти подметила, что пока еще не закончила любить, ей хочется творить, жить с надеждой на будущее, менять все вокруг себя к лучшему.
«Я не хочу умирать», — говорить Шеннен.
Напомним, что рак молочной железы у нее был диагностирован еще восемь лет назад в 2015 году. На тот момент актрисе было всего 44 года. На протяжении всех этих лет, она лечится от онкозаболевания. Доэрти уже перенесла несколько курсов химиотерапии и облучения.
По материалам People