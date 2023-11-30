Милош Бикович стал блондином и получил свой первый «Золотой граммофон»

Милош Бикович. Фото: Global Look Press

Сербский актер неожиданно проявил себя как певец.

Сербский артист Милош Бикович продолжает покорять Россию. Как актера его давно любят в нашей стране, а теперь вот узнали еще и как певца.

Бикович снялся в многосерийном фильме «Дайте шоу», где сыграл популярного музыканта. И специально для сериала записал композицию в собственном исполнении «Танцуешь со мной». 

Песня неожиданно стала популярной на «Русском радио», за что Биковичу вручили премию «Золотой граммофон», как успешному дебютанту.

Зрители на вручении награды увидели артиста блондином в стильном костюме.

Источник: thevoicemag.ru

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