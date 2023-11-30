16-летняя Женя Абдулова: «Я пойду во ВГИК на режиссуру»

Александр Абдулов ушел из жизни в возрасте 54 лет после продолжительной болезни. Актер был еще относительно молод и полон сил, к тому же он встретил женщину, с которой хотел построить семью. Юлия родила от него дочку Евгению. Малышка появилась на свет в марте 2007 года, а ее отец умер в январе 2008-го. Александр Абдулов так и не успел ощутить отцовство в полной мере. Женя потеряла отца, будучи еще совсем крошечной малышкой, но при этом она дала понять, что часто думает о нем и, конечно же, скучает.
Евгения Абдулова посетила премьерный показ сказочной комедии «Баба Мороз и тайна Нового года». Наследница актера крайне редко появлялась на публике, избегала камер и журналистов. Однако теперь девушка в свои 16 лет постепенно привыкает к звездному статусу. Тем более что свою жизнь она собирается связать с кинематографом.
«Я пойду во ВГИК на режиссуру, я снимаю постоянно. С начальной школы я ходила в студию. Хочу войти в историю как режиссер, чтобы меня ставили в пример», — отметила Евгения.
По материалам The Voice