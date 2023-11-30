16-летняя Женя Абдулова: «Я пойду во ВГИК на режиссуру»

Александр Абдулов ушел из жизни в возрасте 54 лет после продолжительной болезни. Актер был еще относительно молод и полон сил, к тому же он встретил женщину, с которой хотел построить семью. Юлия родила от него дочку Евгению. Малышка появилась на свет в марте 2007 года, а ее отец умер в январе 2008-го. Александр Абдулов так и не успел ощутить отцовство в полной мере. Женя потеряла отца, будучи еще совсем крошечной малышкой, но при этом она дала понять, что часто думает о нем и, конечно же, скучает.